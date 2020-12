Palermo, domani la sfida contro la Casertana: si ferma Floriano. Santana e Corrado…

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Casertana.

In occasione della sfida in programma, salvo sorprese, domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, il tecnico Roberto Boscaglia proporrà ancora una volta il 4-2-3-1. “Alle spalle di Lucca, ci sono i pensieri di Boscaglia”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Nel corso della rifinitura in programma questa mattina, l’allenatore gelese dovrà sciogliere dubbi e riserve per quanto concerne l’undici titolare che scenderà in campo.

“Quelli nemmeno la seduta di ieri è riuscita a scioglierli, anzi”, si legge. Sì, perché anche Roberto Floriano si è fermato. L’ex Bari ha assistito alla partitella dalla tribunetta del “Pasqualino” di Carini a causa di un affaticamento. “Nulla di grave, ad una prima analisi, ma è in giornata che si tireranno le somme”. Chi, invece, ha partecipato al test in famiglia è Mario Alberto Santana. Reduce dal Covid che lo ha costretto ai box per diverso tempo, il capitano del Palermo non è certamente al top della condizione. Resta da capire, dunque, se Floriano, Santana e Corrado verranno inseriti tra i convocati per il match di domani.

Il giovane esterno classe 2000, clinicamente recuperato, in questi ultimi giorni non ha lavorato con i compagni di squadra. E come Floriano ha svolto un allenamento differenziato.