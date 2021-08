Palermo, domani Brunori in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Sarà Matteo Brunori il protagonista della prossima conferenza stampa. L'attaccante italo-brasiliano interverrà domani, 10 agosto 2021

Il club rosanero ha reso noto attraverso i proprio sito ufficiale che il centravanti classe 1994 sarà protagonista in conferenza stampa per la presentazione ufficiale dopo l'approdo in seno alla compagine allenata dal tecnico Giacomo Filippi. Di seguito la nota del club di viale del fante.