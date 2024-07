Palermo, Dionisi sul calendario: “Tris trasferte? No alibi, crescerà attesa tra i tifosi”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma su sorteggi e compilazione del calendario della nuova Serie B 2024-2025, con particolare attenzione sul cammino che attende il Palermo guidato da Alessio Dionisi. Come da richiesta del club targato City Football Group, la formazione rosanero disputerà le prime tre giornate in trasferta, al fine di consentire il completamento dei lavori di manutenzione, ammodernamento e ripristino, tra servizi igienici,. interventi infrastrutturali e nuovo impianto di illuminazione, dello stadio Renzo Barbera. Circostanza che non preoccupa il nuovo allenatore del Palermo, fiducioso e concentrato sul lavoro che la squadra sta effettuando nel ritiro estivo in corso di svolgimento a Livigno.

"Se può essere un piccolo handicap? No, lo sapevo dall’inizio. Non giocheremo nel nostro stadio davanti a tutto il nostro pubblico per tre partite, quindi dovremo creare più aspettative e l’attesa sarà ancora più bella. Nel girone di ritorno avremo la possibilità di giocare più partite in casa, non dobbiamo nasconderci dietro a queste cose. Queste non possono diventare alibi e non lo saranno mai per me e non lo dovrà essere per tutto il Palermo".