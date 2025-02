Palermo, Dionisi: “Mantova squadra particolare. Ho visto entusiasmo in allenamento”

Dionisi: "Per 90 minuti abbiamo fatto una partita difensiva, non avremmo voluto fare quella. Ci sono dei momenti in cui le partite fuori casa sono diverse da quelle in casa. In alcuni momenti le partite contro squadre che in questo momento sono molto performanti come lo Spezia ti portano a fare una partita diversa. Per esempio, con il Pisa la partita è stata all'esatto opposto: vuoi per l'atteggiamento del Pisa, vuoi perché siamo passati in svantaggio, la partita l'abbiamo fatta sempre noi. Cosa che invece con lo Spezia non è stato. Il piano gara non è cambiato dal punto di vista difensivo. Nel globale un po' è cambiato perché essere passati in vantaggio è un grande vantaggio. Tant'è che abbiamo sì concesso, ne eravamo stati bravi fino a un certo punto, anche se lo Spezia ha creato. Abbiamo un po' rinunciato a giocare, c'è stato del merito, ne abbiamo parlato in settimana con i ragazzi. C'è stato del merito dello Spezia, soprattutto nel primo tempo perché sono stati molto aggressivi. Nel secondo tempo delle trame di gioco l'abbiamo trovata e avremmo potuto fare di più. Però sinceramente c'è stato anche del merito loro in questo".