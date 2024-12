Palermo, Dionisi crede in Vasic: il momento del riscatto per l’ex Padova?

IL MOMENTO DEL RISCATTO?

Il 2002 sembra essere entrato nelle rotazioni definitvamente, dopo un inizio ai margini: contro lo Spezia terzo ingresso consecutivo, questa volta in una fase ancor più critica del match. Il serbo ha risposto presente garantendo gamba e fisicità che dimostrano il potenziale che si è solo intravisto nel suo periodo in Sicilia. La fiducia di Dionisi può essere un fattore fondamentale per il centrocampista, in cerca di continuità dopo un anno molto difficile, in cui forse sono proprio mancati questi due elementi. Vasic ha rappresentato un investimento importante dei rosanero e il momento per dimostare di valere quella cifra è adesso: il suo impiego, anche se a partita in corso, è una costante da ormai qualche settimana, dopo i complimenti del tecnico in conferenza. In cerca della prima gioia in maglia rosanero, l'ex Padova ora può essere l'arma in più della squadra rosanero, sia in sfide in cui si deve difendere il risultato come contro i bianconeri, sia in altri match in cui la sua gamba e la sua fisicità possono rivelarsi molto utili.