Palermo, difesa a quattro e il ritorno del trequartista: ecco come potrebbe giocare Boscaglia, i moduli…

Per l’ufficialità con ogni probabilità si dovrà attendere ancora qualche ora, ma Roberto Boscaglia sarà il nuovo allenatore del Palermo.

“Difesa a 4, esterni alti e trequartista. Boscaglia disegna il suo Palermo”. Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sul credo calcistico del tecnico originario di Gela. Dopo l’incontro di martedì e l’attesa fumata bianca, la dirigenza rosanero si sta muovendo per trovare quei calciatori utili al progetto tecnico e tattico del coach ex Trapani. In tal senso, questa mattina sono approdati nel capoluogo siciliano per le consuete visite mediche i primi due possibili rinforzi: l’attaccante Andrea Saraniti e l’esterno offensivo Nicola Valente.

“Il cantiere è… aperto. […] Calcio d’attacco ma con equilibrio”, e difesa a quattro. Pochi dubbi, dunque, sul modulo: 4-3-1-2 o 4-2-3-1 (ma non sono escluse varianti), il trequartista che può diventare doppio con un’unica punta o gli esterni offensivi che scalano a centrocampo per un vero e proprio 4-4-2. Chi troverà certamente spazio è Roberto Floriano: l’ex Bari, penalizzato nel corso della scorsa stagione dal modulo scelto da Vivarini (3-5-2), potrebbe giocare da seconda punta nel 4-3-1-2 e nel 4-4-2, da trequartista nel 4-3-2-1 o da esterno nel 4-2-3-1. Boscaglia, inoltre, ritroverà in Sicilia Edoardo Lancini e Alessandro Martinelli, già allenati in quel di Brescia. Il primo è destinato ad una maglia da titolare, così come Roberto Crivello, con Andrea Accardi in ballottaggio per un posto. I terzini, invece, dovranno essere abili nelle due fasi. In mediana, infine, “spazio ai piedi buoni, quelli che Boscaglia ha sempre chiesto ed ottenuto”.