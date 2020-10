Palermo, dieci tesserati positivi al Coronavirus: il messaggio di Tony Di Piazza

Niente partita Palermo-Turris.

Nella giornata di ieri, fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, doveva andare in scena la sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata poco prima del fischio d’inizio. La società rosanero ha comunicato che, in seguito alle informazioni condivise dall’ASP di Palermo, la Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara per Covid-19. Sono dieci, infatti, al momento, i tesserati risultati positivi al Coronavirus dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati in seguito ai primi casi emersi ieri mattina.

Si tratta di nove calciatori della prima squadra e del tecnico Roberto Boscaglia, con l’Asp di Palermo che ha imposto l’isolamento alla squadra evidenziando “la presenza di un cluster di infetti”.

“Auguro una pronta guarigione dal Covid-19 ai nostri giocatori e allenatore. Ritornate presto più forti di prima. Forza Palermo”, ha scritto il co-proprietario del Palermo, Tony Di Piazza, sul proprio profilo Facebook.