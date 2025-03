Palermo, Diakitè continua a deludere: ennesima prestazione negativa contro la Cremonese

Il maliano continua ad offrire prestazioni al di sotto della sufficienza: Giusta la scelta di non essere intervenuti nelle fasce nel mercato di gennaio?

⚽️ 19 marzo - 12:39

Salim Diakite, che è stato prelevato dalla Ternana nel mercato di riparazione della stagione scorsa. In quest'ultima in 4 mesi, non ha dimostrato di essere un terzino di sicura affidabilità ma ha offerto prestazioni discrete: 18 presenze, 3 reti e un assist. Memorabile la sua doppietta che decise la partita contro la Sampdoria del maggio scorso, match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie B della stagione 2023/2024.

In questa stagione il francese naturalizzato maliano ha totalizzato 25 presenze, di cui 6 da subentrato. Il classe 2000 si è spesso rivelato poco incisivo in attacco e molto fragile in difesa. Non a caso, Dionisi gli ha preferito frequentemente Niccolò Pierozzi.

Diakitè nell’ultima partita contro la Cremonese, terminatosi 2-3 per i grigiorossi, l’ex Ternana si perde in più occasioni Paolo Azzi, calciatore che ha aperto le porte alla rimonta della squadra ospite. Oltre agli errori in fase difensiva, si è reso protagonista di cross molto rivedibili.

L’ex Teramo, nell'ultima finestra di mercato, aveva attirato l'interesse di Armando Perna e il suo Empoli. A questo punto, sorge la domanda “Giusto non averlo ceduto dopo tutte queste prestazioni mediocri?”

Inoltre, un altro interrogativo spontaneo sorge: “Giusta non essere intervenuti nelle fasce nel mercato di riparazione?” I rosanero, infatti, dispongono di soli due calciatori sulla fascia destra: Diakité, che come detto non sta mostrando solidità in nessun ambito, e Pierozzi, che si limita a svolgere il compitino.