Armando Perna: “Diakité Empoli? Abbiamo fatto di tutto per chiudere la trattativa”

“L’ultima stagione che ho giocato avevo un anno di contratto, era il momento di smettere e mi avevano proposto di fare il secondo allenatore ma ho capito che non è stata la scelta giusta. E ora con il direttore Gemmi sto facendo un ruolo che é più adatto a me. Lotta salvezza Empoli? Campionato difficile, la storia dell’Empoli si sa. Ti danno la possibilità di sbagliare ma di metterti in vetrina, oggi stiamo attraversando un periodo negativo e possiamo migliorare questa situazione. Rimpianto non aver giocato negli anni d’oro del Palermo? Quel Palermo ce lo ricordiamo tutti, e ci avremmo giocato volentieri. Fazzini-Lazio? Il giocatore è stato vicino, avevamo già un accordo ma non siamo riusciti a chiuderla. Sappiamo che Fazzini è un patrimonio importante dell’Empoli ma in quel momento non era fattibile fare questa operazione. Diakite-Empoli? Sul giocatore ci siamo stati, abbiamo fatto di tutto per chiudere la trattativa ma il Palermo non voleva privarsene considerandolo un giocatore importante. Sogno da palermitano fare il ds del Palermo? Credo sia un sogno come quello che rincorrevo da giocatore, credo che il Palermo mi ha dato tanto e spero di potergli dare un giorno qualcosa anche io”.