Palermo: Di Piazza presenta reclamo contro rigetto richiesta sequestro beni Hera Hora

Il procedimento per il rigetto della richiesta di sequestro dei beni di Hera Hora prosegue, con il reclamo presentato dall'ex vicepresidente del Palermo Tony Di Piazza

Il 16 dicembre scorso il Tribunale di Catania ha rilasciato un provvedimento che ha respinto la richiesta di sequestro preventivo dei beni di Hera Hora, presentata da parte proprio dell' Italplaza Sports LLC di Tony Di Piazza . Nonostante le dichiarazioni rilasciate dallo stesso ex vicepresidente a margine della decisione presa dal Tribunale etneo, Di Piazza ha ritenuto opportuno non abbandonare la battaglia legale, presentando reclamo contro la decisione attualmente in essere sulla richiesta di sequestro.

Per la definizione della querelle ci vorrà dunque ancora del tempo, ma tutto il materiale preso in esame nelle scorse settimane lascia pensare come il giudizio pronunciato dalla dottoressa Chiara Salamone non sia in alcun modo ribaltabile.