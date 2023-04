Palermo, Di Mariano: “Per quattro mesi ho giocato col dolore. Obiettivo ritiro ora”

"Non è il compleanno che speravo di festeggiare, lontano dalla mia famiglia, la scomparsa ieri di mia nonna, aver lasciato la mia squadra nel momento più importante della stagione, erano 4 mesi che giocavo con il dolore e non sono riuscito più ad andare avanti e dare alla squadra il meglio di me, per fortuna l’operazione è andata meglio del previsto, di questo sono molto felice, queste avversità mi daranno una carica e una voglia in più per tornare meglio di prima, grazie a tutti per i messaggi ricevuti. Ci vediamo presto, obiettivo ritiro".