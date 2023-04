Palermo, Di Mariano: “Grazie a tutti per le parole d’affetto, ci vediamo presto”

Francesco Di Mariano si è sottoposto ad un intervento al ginocchio destro questo giovedì in quel di Barcellona (questi i dettagli dell'operazione) .

Il Palermo F.C., tramite i propri canali social, ha voluto mostrare il proprio numero 10 al seguito dell'intervento, con tanto di dedica: "Ti aspettiamo presto, compà". Nella sezione "commenti" del post pubblicato dal club rosanero su Instagram, Di Mariano ha voluto ringraziare così società e tifosi per il sostegno nei propri confronti: "Grazie a tutti per le parole d’affetto, ci vediamo presto in campo. Forza Palermo".