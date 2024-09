Palermo, Di Mariano: “Mi sono sacrificato per due anni, ora nel mio ruolo. Gol…”

"Sicuramente gli ultimi due anni mi sono spogliato dalle mie vesti naturali ed ho interpretato spesso un ruolo non mio per esigenze della squadra. Ho giocato in spesso come quinto a destra con compiti di ripiegamento difensivo, ma io in carriera ho sempre fatto l’esterno d’attacco nel 4-3-3, ma mi sono sempre messo a disposizione e l’ho fatto senza problemi perché il bene del collettivo viene prima di tutto. Se te le chiede l'allenatore è perché vede in te delle qualità idonee a svolgere un determinato tipo di lavoro. Quest’anno sono tornato attaccante esterno e le mie caratteristiche potrebbero risaltare di più, ma questo principalmente per merito della squadra, a noi esterni offensivi il mister Dionisi chiede di giocare più vicino alla punta. Avrei certamente preferito ottenere i tre punti, che credo avremmo meritato. Il gol mi ha fatto bene a livello psicologico ma non penso allo spazio che mi verrà dato nelle partite future, devo essere io a conquistarlo e meritarlo. Gol dopo 534 giorni? sono quasi dieci anni che faccio questo campionato, non mi era mai capitato di chiudere senza gol. Gli infortuni mi hanno condizionato, adesso questo gol importante ma ci penso poco perché sto bene e voglio lavorare per aiutare la squadra e raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati".