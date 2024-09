Palermo-Cosenza, Dionisi: “Gara positiva, ma non sono contento. Cambio Lund…”

“Loro hanno creato poco ma sono stati bravi, ci hanno concesso di giocare ma ci hanno messo in difficoltà”. Così Alessio Dionisi, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cosenza. “Non sono contento. La rosa ha doppi giocatori, devo cercare di sfruttarla. Oggi ha girato, ma nel primo tempo potevamo creare più occasioni. Se le sprechi fai fatica. Nonostante questo l’abbiamo ripresa e abbiamo avuto occasioni per vincere. La prestazione è stata positiva, il risultato non lo è in pieno. Se avessimo pareggiato nel primo tempo magari la vincevamo. Abbiamo cercato di vincerla, ma non ci siamo riusciti. Sono contento dell’incisività e dell’intensità, ma non mi é piaciuto a volte che abbiamo fatto solo ciò che ci concedevano loro, ci lasciavano la spinta sui terzini e noi facevamo solo quello. Abbiamo recuperato tante palle sulla trequarti offensiva, le occasioni nascono anche così quando la palla ce l’hanno gli avversari. Però dobbiamo crescere in tante cose, rischiare più la giocata e giocare sempre in verticale e non indietro, anche a costo di perdere qualche pallone in più.Loro hanno qualità e le hanno dimostrate, dobbiamo partire da quanto di buono fatto ma ripeto non siamo contenti del risultato. Dobbiamo essere consapevoli che la qualità della prestazione sta crescendo, ma non può bastare questo. Se analizzo la rimessa laterale da cui abbiamo subito gol, devo anche dire che l’abbiamo regalata con un disimpegno errato. Ci concedevano di spingere con i terzini e arrivavamo un po’ in ritardo. Sulla rimessa loro siamo stati un po’ passivi e poco aggressivi, ma da rimessa anche noi abbiamo fatto gol. Qualcosa puoi concedere, mi faceva arrabbiare aver concesso gratuitamente una rimessa. Dobbiamo guardare tutta la prestazione e devi accettare che delle volte puoi perderle certe gare. L’arbitro? Mi è dispiaciuto non giocare con più continuità per le troppe interruzioni, però è anche difficile evitarlo se un giocatore va a terra. Non abbiamo concesso troppo, poi se passi in svantaggio analizzi tutto in modo diverso. Come ho già detto, ho giocatori bravi anche in panchina. I ragazzi devono accettare i cambi, Lund oggi aveva sbagliato qualche scelta e secondo me avrebbe faticato a giocarla tutta e ho fatto il cambio dopo i primi 45’ per non sprecare lo slot. Non è un cambio punitivo. Chi è entrato oggi ha fatto bene. Dobbiamo lavorare e crederci perché le occasioni da gol nascono anche quando non hai la palla. Loro volevano che giocavamo sui terzini e giocavamo sui terzini, loro ci prendevano e noi tornavamo indietro. L’avevamo preparata per andare avanti e dovevamo farlo. Con i terzini abbiamo alzato il baricentro nel secondo tempo, se facciamo possesso palla nella nostra metà campo non porta vantaggio. È stata una partita vera ed intensa per la categoria e per il momento. ci mancano i due punti per quello che abbiamo creato, siamo passati in svantaggio e l’abbiamo ripresa ed è una cosa positiva, vogliamo lavorare e migliorare. Alvini dice che loro hanno perso due punti? Io rispetto l'opinione di tutti, ma mi viene obiettivamente da sorridere. Basta vedere il numero di tiri e le occasioni create, siamo arrivati quattro volte a tu per tu col portiere, sinceramente credo che forse due punti. vista la prestazione, oggi li abbiamo lasciati noi".