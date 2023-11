Palermo, Di Francesco: “Voglio fare gol e assist. Tifosi sosteneteci, sogno…”

Momento difficile in casa Palermo . Dopo la sconfitta contro il Cittadella , sono piombate numerose critiche nei confronti di tecnico e giocatori. Troppe le sconfitte al Renzo Barbera, così come il gioco che latita. Il City Group ha deciso di confermare Eugenio Corini il quale però dovrà dare risposte a partire dalla trasferta di Terni . Federico Di Francesco , fantasista del club siciliano, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in diretta dal centro sportivo di Torretta parlando così in merito al momento delicato in casa rosanero. Ecco le dichiarazioni ufficiali:

“Il recupero sta proseguendo bene, per quelle che erano le aspettative per seguire i tempi. Sto lavorando per tornare in campo meglio di prima. Sicuramente la compattezza c’è sempre stata, abbiamo battuto su questo tasto fin dall’inizio. Sapevamo che potevano esserci delle difficoltà, il campionato di Serie B lo insegna, la compattezza c’è sempre stata. La chiacchierata è stata costruttiva, per capire le cose da fare meglio e continuare a crescere sempre di più. Sappiamo che il momento è difficile, i tifosi pretendono di più ma abbiamo il loro sostegno nel bene e nel male. Queste sono cose che rimangono nello spogliatoio. Ci può stare un calo, ci sono momenti in cui giri di più o di meno. All’interno dello staff e della società c’è unità di intenti, vogliamo riprendere dopo la sosta. Il cammino è iniziato bene, vogliamo fare un campionato competitivo e all’altezza. Sicuramente l’obiettivo è quello di fare più gol e più assist. Sono arrivato alla fine del mercato ma sono stato accolto bene, le prime partite sono andate bene. Nelle ultime gare ho avuto un po’ di calo. La mia volontà è recuperare e rientrare meglio di prima per poter portare gol e assist al Palermo. Chiedo ai tifosi di sostenerci e di diventare con noi un’unica cosa. Vogliamo raggiungere insieme questo sogno”.