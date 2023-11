Palermo, Delneri sta con Corini: “City Group, scelta corretta. Eugenio ok per la A”

Le dichiarazioni dell'ex allenatore di Hellas Verona, Brescia e Palermo, Luigi Delneri sulla posizione di Eugenio Corini e la scelta del City Group.

⚽️

Luigi Delneri, ex tecnico tra le altre anche del Palermo, in un’intervista rilasciata a PalermoToday si schiera dalla parte del mister di Bagnolo Mella. L’allenatore di Aquileia è convinto che sia ancora Eugenio Corini l’uomo giusto per il Club del capoluogo siciliano e, in questo senso, appoggia totalmente la scelta del City Group di confermare il suo ex capitano.

“Con Corini e Lanna ho condiviso molte battaglie – ha esordito Delneri - sono fermamente convinto che il City Group abbia fatto una scelta corretta: serve proseguire con questa guida tecnica. E' vero che la squadra non sta attraversando un buon momento ma la classifica non è affatto negativa, serve avere equilibrio in un momento di difficoltà. Cambiare dopo qualche risultato non buono non è mai positivo nel calcio: serve stabilità. Penso sia giusto confermare Corini, anche perché i risultati sono in linea con la programmazione stabilita. Corini, Lanna, Rinaudo: sono grandi lavoratori e professionisti esemplari, li ritengo le persone giuste per riportare il Palermo in serie A”.

Corini ha grande carattere – ha precisato Delneri – è stato il mio capitano in campo e già da allora si intravedevano le sue qualità. E' un allenatore che dentro lo spogliatoio ha un grande peso specifico. Peraltro stiamo parlando di uno che ha già un’ottima esperienza in panchina, ha sempre fatto un buon percorso. Lui ricerca un gioco corale, di squadra: può capitare che ci siano dei momenti in cui magari i giocatori girano a vuoto. E' vero che per un allenatore gli esami non finiscono mai – ha detto Delneri – ma attenzione, perché se ogni partita è vissuta come un dentro o fuori diventa complicatissimo lavorare. Io so bene quanto sia, di base, difficile lavorare a Palermo: una grande piazza, passionale, esigente. Eugenio è una persona onesta, rispettosa della piazza, di cui è profondamente innamorato. Sono convinto che riuscirà a riportare la nave in porto. I tifosi sono caldi a Palermo, spesso si arrabbiano perché vorrebbero vedere vincere sempre la squadra. Però attenzione, il campionato di serie B è molto complicato e non è una frase fatta: il Parma ha perso a Lecco, questo la dice lunga su come ogni sfida sia indecifrabile. Credo ci sia bisogno di pazienza, il campionato è lungo e vive di più fasi. Il City Group si è affidato a un allenatore ottimo, esperto: sono convinto che raggiungerà l’obiettivo prefissato”.

“Corini è stato un grande campione a Palermo – ha detto Delneri – ha riportato in A questa piazza e ha raggiunto grandi traguardi con la maglia rosanero. Forse i tifosi volevano un allenatore diverso dal punto di vista caratteriale. Ma preciso una cosa: Eugenio è un ragazzo che fa calcio 25 ore al giorno. Lavora meticolosamente per trovare soluzioni, dedica anima e corpo al suo lavoro che ama profondamente. La gente in Sicilia è molto umorale, sono convinto che con i risultati positivi i tifosi potranno cominciare a cambiare idea. Il tifo vive momenti di gloria e di depressione ma serve equilibrio. Probabilmente il tifoso questo equilibrio non potrà mai averlo, è vero: la passione determina questi sbalzi di umore. Però ribadisco che bisogna avere pazienza. Il City Group ha grandi obiettivi per Palermo e per il Palermo – conclude il tecnico di Aquileia – e sono convinto che a riportare in A i rosanero possano essere proprio Corini e Lanna. I tifosi del Palermo possono sognare, penso che la squadra tornerà presto in A e poi farà anche altro. Un domani, secondo me, la proiezione è quella di tornare in Europa: chissà, magari in panchina ci sarà sempre Eugenio. Glielo auguro di cuore”.

