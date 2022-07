Palermo, delegazione City in città: lunedì la conferenza stampa di presentazione

Gli stati generali del City Football Group sono attesi in città oggi

Gli stati generali del City Football Group sono attesi in città già nella giornata di oggi e domani il nuovo management verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa.

"Una volta sancito il closing dell'operazione, che vede la holding controllata dallo sceicco Mansur in possesso dell'80% delle quote del club, si può procedere all'ingresso del nuovo management", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Con la firma che ha messo un sigillo alla trattativa fra Dario Mirri ed il City Group, infatti, l'organigramma del Palermo è destinato a cambiare. Giovanni Gardini sarà il nuovo amministratore delegato e polo di riferimento manageriale della holding in Sicilia, ma anche altri profili di area City faranno parte del nuovo Cda.