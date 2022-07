Palermo, City Football Group: nuovo organigramma per i rosa

Se le basi solide dell'area tecnica che hanno portato al trionfo i rosanero saranno confermate all'interno del nuovo assetto, vedi ds e allenatore, diverse figure in seno alla nuova società potrebbero modificarsi. Secondo alcuni rumors, il catanese Giuseppe Sapienza, potrebbe entrare a far parte dell'area comunicazione del nuovo Palermo (già addetto stampa di Genoa e Milan). Giovanni Gardini sarà l'amministratore delegato del club rosa e polo di riferimento manageriale del City Group in Sicilia, Alberto Galassi membro del board dell'holding di proprietà araba con sede in Inghilterra potrebbe fa r parte del Cda del nuovo Palermo. Luciano Zavagno, tra le figure di riferimento dell'area scouting del City Football Group, dovrebbe coadiuvare Renzo Castagnini in sede di calciomercato, Diego Gigliani, managing director dei club emergenti della galassia, Brian Marwood e Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, sono altre figure di spicco del prestigioso gruppo che hanno avallato l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Palermo FC.