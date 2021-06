Palermo, definita la sede del ritiro: rosanero dal 19 luglio a San Gregorio Magno

Il Palermo ha ufficializzato sede e date del ritiro estivo: la compagine di Filippi svolgerà la preparazione a San Gregorio Magno in vista della stagione calcistica 2021-2022

Il club rosanero ha ufficializzato date e sede del ritiro estivo in vista della stagione calcistica 2021-2022.

La compagine rosanero guidata da Giacomo Filippi svolgerà la preparazione pre- campionato a San Gregorio Magno , in provincia di Salerno. Ad annunciarlo il club di proprietà di Hera Hora che attraverso i propri canali ufficiali ha diramato la seguente nota.

"Il Palermo ha definito luogo e data del prossimo ritiro estivo per la prima squadra, in vista dell’inizio del nuovo campionato di Serie C, 2021/2022.