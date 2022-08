Palermo, De Rose: “Splendido percorso, è stato un onore. Vado via senza rimpianti”

Francesco De Rose saluta Palermo e il Palermo Calcio . E', infatti, ufficiale il trasferimento dell'ormai ex capitano rosanero al Cesena di Mimmo Toscano . L'esperto centrocampista saluta la Sicilia a margine di un percorso durato un anno e mezzo e costellato dalla promozione dei rosanero in Serie B . De Rose ha ringraziato il capoluogo siculo tramite un post su Instagram. Ecco, di seguito, le sue parole.

"È giunto il tempo dei saluti, ma soprattutto è arrivato il momento di ringraziare Palermo e il Palermo Calcio! Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in me in questo splendido percorso, ringrazio tutti i miei compagni, lo staff, i fisioterapisti, i magazzinieri e ogni singola persona che mi ha accompagnato in questo anno e mezzo!