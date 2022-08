Palermo, ufficiale la cessione di De Rose al Cesena. Il comunicato

Si chiude definitivamente l'esperienza con la maglia rosanero di Francesco De Rose, ex capitano del Palermo FC. Approdato in rosanero nella sessione invernale della campagna trasferimenti della stagione di Serie C 2020-2021 sotto la guida tecnica di Roberto Boscaglia, De Rose è stato tra i trascinatori della compagine siciliana che lo scorso 12 giugno ha conquistato la promozione in Serie B con il Palermo, dopo la cavalcata trionfale nei playoff di Serie C 2021-2022 con l'ex tecnico rosanero Silvio Baldini. Per De Rose 67 le presenze con la maglia della compagine del capoluogo siciliano, condite da 8 assist. Di seguito il comunicato diramato dal Palermo FC targato City Football Group sulla cessione a titolo definitivo al Cesena di Mimmo Toscano, dell'ex capitano rosanero Francesco De Rose: