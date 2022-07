Palermo, Damiani saluta l’Empoli: “Avevo solo 9 anni quando arrivò la tua chiamata”

"Avevo soltanto 9 anni quando arrivò la tua chiamata , ero piccolo e non sapevo a che cosa stessi andando incontro. Tra gioia e “paura” accettai e iniziai la mia avventura. Cominciarono i primi viaggi, dapprima con il pulmino e proseguendoli poi con il treno una volta cresciuto. Cercavo di conciliare sport e scuola , studiando la sera una volta rientrato a casa. Non è stato semplice ma crescendo sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione in entrambi gli ambiti. Adesso sono cresciuto, di anni ne ho 24 e non posso fare altro che ringraziarti.