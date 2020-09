Palermo, dalla Serie A alla D con la maglia rosanero: il club celebra Santana così…

E’ l’unico calciatore ad aver giocato con il Palermo in Serie A, B, C e D.

Stiamo parlando di Mario Alberto Santana. Con il suo ingresso in campo in occasione della sfida contro il Teramo, il numero 11 rosanero è diventato il terzo calciatore nella storia ad aver giocato dalla Serie A alla Serie D con la stessa maglia. “Un record che mi rende orgoglioso e felice, anche perché l’ho fatto tornando da un grave infortunio”, ha dichiarato lo stesso Santana al termine della gara andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio “Gaetano Bonolis”. Ma non solo; il classe 1981 ha indossato la maglia rosanero anche in Coppa Italia ed Europa League, come ha ricordato il Palermo attraverso i propri social.

“Il curioso caso di Benjamin… Santana. Mio capitano, non invecchi mai”, si legge sull’account Instagram ufficiale del club rosanero. “Con la scorsa partita, Mario è diventato l’unico giocatore rosanero a giocare con il Palermo in tutte le categorie”. Di seguito, il post in questione.