Palermo, da Somma a Marconi: le ultime dall’infermeria in vista della sfida contro la Turris

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Turris.

Per la sfida in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, potrebbero arrivare buone notizie dall’infermeria. Chi dovrebbe tornare a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia in occasione del match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C è Michele Somma. Il difensore ex Brescia e Deportivo La Coruña, approdato nel capoluogo siciliano poco meno di un mese fa non al top della condizione fisica, ha saltato le gare contro Avellino e Bisceglie. Domani, invece, potrebbe tornare titolare.

Per quanto riguarda le altre assenze, Ivan Marconi e Andrea Palazzi salteranno con ogni probabilità anche la partita contro la capolista del torneo. Il difensore classe 1990 ne avrà ancora per almeno due settimane, mentre il centrocampista – clinicamente guarito – non sembra ancora pronto per scendere in campo dal primo minuto.