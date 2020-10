Palermo, da Rauti a Somma: i post social dopo la Ternana. Il messaggio di Pelagotti ai tifosi…

Una prova certamente diversa rispetto a quella di Teramo.

Ieri pomeriggio, fra le mura dello Stadio “Libero Liberati”, il Palermo ha conquistato il primo punto contro la squadra più accreditata, insieme al Bari, in ottica promozione. Personalità, intensità e voglia di muoversi da squadra: le premesse mostrate contro la Ternana costituiscono certamente un buon viatico in prospettiva futura. Un pareggio a reti bianche che fa morale, psicologicamente importante, anche in vista della prossima gara in programma domenica pomeriggio contro l’Avellino al “Renzo Barbera”.

Mediagol.it vi propone i post pubblicati dai rosanero attraverso i loro account Instagram dopo il triplice fischio.

PELAGOTTI

RAUTI