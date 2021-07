Palermo, da lunedì via al raduno: ecco il programma dei rosanero per il pre ritiro

I rosanero sono pronti ad affrontare una serie di test fisici e atletici prima di partire per il ritiro di San Gregorio Magno

In attesa dell’inizio del vero e proprio ritiro pre season che inizierà il 19 luglio a San Gregorio Magno, i rosanero di Giacomo Filippi si raduneranno tutti nei pressi del Renzo Barbera per svolgere alcuni test fisici e atletici. Nei pressi si, ma non proprio sul rettangolo verde dell’ex ‘Favorita’, ancora soggetto ad operazioni di riesame e non disponibile per gli allenamenti. In tal senso, infatti, è stata organizzata una rete di brevi spostamenti tra luoghi molto vicini allo stadio comunale, per permettere al Palermo di potersi comunque allenare vicino alla propria casa.