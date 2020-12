Palermo, da Galeoto a Sasà Salvaggio: le reazioni dopo l’addio di Tony Di Piazza

Lo scorso 28 dicembre la notizia: Tony Di Piazza ha deciso di lasciare il Palermo.

Il noto imprenditore italo-americano, che detiene il 40%, nel corso dell’ultimo cda – convocato per l’approvazione del bilancio del club di viale del Fante – ha esposto una lettera con la quale ha informato i soci di aver formalizzato lo scorso 11 dicembre il recesso dalle quote di Hera Hora. Tanti i punti di divergenza alla base della scelta (QUI I DETTAGLI). Una rottura, quella tra Dario Mirri e Di Piazza, che continua a tenere banco.

Palermo, Di Piazza scrive ai tifosi-azionisti: “Io escluso, nel club non per business ma per cuore”. La lettera integrale

LE REAZIONI – Dispiaciuto Sasà Salvaggio che, intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha dichiarato: “Sì, perché conosco entrambi e per me sono due amici. Un filo di preoccupazione c’è, perché questo è un momento di crisi per tutto il movimento-calcio. Le intenzioni di Mirri, secondo me, si capiranno anche dal tipo di mercato che il Palermo farà a gennaio”. “Mi auguro che Di Piazza ci ripensi e si torni a remare tutti dalla stessa parte”, ha, invece, detto l’ex terzino rosanero Ciccio Galeoto. Infine, la notizia non ha sorpreso Fabrizio Giambona, presidente del gruppo Amici RosaNero che detiene l’uno percento del capitale: “Era nell’aria, Di Piazza lo aveva preannunciato tempo fa. Purtroppo si tratta di due soggetti agli antipodi, che di fatto si sono conosciuti solo dopo aver contratto matrimonio”, ha concluso.

ESCLUSIVA Palermo, Mirri anticipa azioni legali contro Di Piazza: “Arrecato grave nocumento alla Società ed al suo valore”