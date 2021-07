Palermo, da Cianci a Pandolfi: tre nomi per sostituire Lucca. E quel sogno…

Lorenzo Lucca con ogni probabilità lascerà Palermo: ecco chi potrebbe prendere il suo posto. Movimenti anche a centrocampo

"È sempre Lorenzo Lucca il centro di gravità permanente". Apre così l'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo", che punta i riflettori sul futuro di Lorenzo Lucca, destinato a lasciare la Sicilia. Tredici i gol messi a segno prima dello stop per infortunio dall'attaccante classe 2000, che ha catalizzato l'attenzione di media ed addetti ai lavori in casa rosanero e non solo. Terminale offensivo dall'imponente statura e rimarchevole prestanza atletica, l'ex Torino ha impattato con straordinaria personalità la sua prima stagione nel calcio professionistico. E può già contare su un numero esoso di estimatori (APPROFONDISCI QUI).