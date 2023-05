Palermo, da chi ripartire? Non solo Brunori, da Sala a Soleri e Segre. La situazione

"Non solo Matteo Brunori. Nel Palermo del futuro c’è uno zoccolo duro da cui ripartire, che passa per il portiere Mirko Pigliacelli, una sorpresa come il mediano francese Claudio Gomes e beniamini del pubblico come Segre e Soleri", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". La squadra rosanero è un cantiere aperto dove molti non sono ancora certi di restare. Su tutti Verre e Tutino, gli acquisti di gennaio, che non hanno convinto al cento per cento.