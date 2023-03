Palermo, da Bettella a Marconi: tutti i recuperi tra Parma e finale di regular season

Bettella , Orihuela , Marconi , Sala , Stulac , Di Mariano , Elia , Brunori . Tra questi, non tutti torneranno a disposizione a partire dal rientro della sosta. Per giocatori come il playmaker sloveno e Salvatore Elia , il recupero è previsto con ogni probabilità solo in caso di partecipazione ai playoff. In vista del Parma , invece, il reparto d'attacco dovrebbe essere imbottito nuovamente da figure di spicco come Di Mariano e Matteo Brunori . Differente il discorso per il pacchetto arretrato, nel quale è ancora da definire con certezza la data del rientro di Bettella . Orihuela il più probabile insieme a Sala . Per quanto concerne Ivan Marconi , il reintegro nello scacchiere tattico di Corini è previsto verso metà aprile.

Il difensore rosanero ha realizzato, all'andata, contro i ducali il suo primo gol in carriera in cadetteria, con un colpo di testa perentorio sul suggerimento di Nicola Valente. La sua assenza in vista del ritorno rischierà di pesare parecchio, proprio come negli ultimi confronti del Palermo, nei quali la compagine di Corini ha subito ben 5 reti senza Marconi nel pacchetto arretrato. Chiaro segnale di come l'ex Monza e Cremonese sia un capo saldo della linea difensiva, e che continuerà a mancare prima del suo recupero. Modena e Cittadella sono stati dei segnali sconfortanti, il big match di Parma sarà la prova definitiva per Nedelcearu e compagni. Quella in cui, grande parte dell'obiettivo playoff è in palio. Con ogni probabilità, come capitato contro i canarini, a sostituire Ivan Marconi ci penserà Graves. Quest'ultimo autore di una brutta prova nell'ultimo confronto del Renzo Barbera.