Palermo, da Almici a Marconi: i fedelissimi sono una garanzia. Boscaglia ha un gruppo di intoccabili

“Palermo, i fedelissimi sono una garanzia”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori sui cinque stakanovisti grandi protagonisti contro il Monopoli. Stiamo parlando di Almici, Marconi, Saraniti, Rauti e Pelagotti. “Boscaglia li avrà pure spremuti, ma i risultati parlano per loro”. Nelle ultime sette gare, i cinque i giocatori del Palermo hanno sempre avuto una maglia da titolare: tre di questi hanno segnato (Almici, Saraniti e Marconi), uno ha procurato il rigore (Rauti) e l’altro ha evitato il peggio dopo pochi minuti dal fischio d’inizio (Pelagotti).

I primi tre, inoltre, sono “accomunati da un unico destino: quello di avere un posto fisso in questa squadra”, si legge. Da quando è approdato alla corte di Roberto Boscaglia, Almici è sempre stato schierato in campo dal primo minuto. Si è seduto in panchina soltanto nella ripresa contro la Juve Stabia. “Ancora meglio ha fatto Marconi“: fermo ai box a metà ottobre per un problema muscolare, il centrale ex Monza è stato gettato nella mischia pochi giorni dopo essere guarito dal Covid e non ha mai rifiatato. “Un vero e proprio ‘highlander’, nel periodo di massima emergenza”, prosegue il noto quotidiano. E nello stesso periodo anche Saraniti è riuscito a sbloccarsi. “Un altro che, per esigenze tattiche e per mancanza di alternative all’altezza, è diventato un intoccabile per Boscaglia”.