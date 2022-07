Palermo, countdown verso la Reggiana: Baldini tra Coppa Italia e rebus formazione

Ritiro terminato, inizia la settimana che porta al primo vero match della nuova stagione calcistica 2022-2023. Palermo-Reggiana è il primo appuntamento ufficiale per la compagine rosa allenata da Silvio Baldini. Preliminare di Coppa Italia, che all'orizzonte presenta un avversario di prestigio come il Torino di Ivan Juric. "Come si presenta il Palermo a questo primo incontro ufficiale in programma domenica 31 luglio?" - apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Difficile fare un borsino del ritiro rosanero, con la sconfitta per 5-0 contro il Pisa che rischierebbe di influenzare eccessivamente in maniera negativa il lavoro fin qui svolta dalla compagine rosanero nel corso del ritiro estivo, scrive il noto quotidiano. Delle tre amichevoli che il tecnico Baldini avrebbe voluto disputare prima di scendere in campo in maniera ufficiale, quella contro la compagine toscana è comunque l'unica gara vera fin qui disputata. Con Accardi sulla via del recupero per un problema al ginocchio e l'assenza di Gregorio Luperini, ai box contro il Pisa a causa della febbre, è quasi impossibile dare giudizi sulla formazione rosa, attualmente un cantiere aperto, come definita dal tecnico Silvio Baldini al temine de test contro la formazione nerazzurra. A non prendere parte all'amichevole contro il Pisa, oltre Accardi e Luperini, Damiani e Soleri erano gli altri due elementi assenti, oltre Pigliacelli, new entry tra i pali della formazione siciliana.