Palermo-Cosenza, quote bookmakers: rosa favoriti al “Barbera”, X e segno 2…

Le quote dei bookmakers del match in programma lunedì allo Stadio "Renzo Barbera"

E' tutto pronto per la sfida tra Palermo e Cosenza, valevole per la trentaduesima giornata di Serie BKT 2022-2023, in programma lunedì sera alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". Archiviata la sconfitta rimediata sul campo del Parma, la squadra di Eugenio Corini vorrà tornare al successo per per restare attaccato al treno playoff.

Di fronte la compagine allenata da William Viali - tra le più in forma del torneo - che occupa attualmente il sedicesimo posto a quota trentacinque punti. Frutto di nove vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte. Ventisei le reti segnate, quarantasette i gol subiti. Inoltre, il Cosenza è reduce da tre successi di fila ottenuti contro Spal, Frosinone e Pisa senza incassare gol.

Per l'occasione, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, il lungodegente Salvatore Elia, oltre a Leo Stulac, Davide Bettella e Francesco Di Mariano, che si sta sottoponendo ad una terapia conservativa a causa di una gonalgia destra post traumatica. Tornano a disposizione, invece, Ionut Nedelcearu, Valerio Verre, Ivan Marconi, Marco Sala e Simon Graves. Mentre restano da valutare le condizioni di Jérémie Broh.

Viali, invece, oltre allo squalificato D'Orazio, in difesa dovrà rinunciare anche al capitano Rigione per un problema al polpaccio. Out anche Praszelik, Agostinelli, e Zarate. Voca, invece, è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri dopo alcuni giorni con l'influenza.

Intanto, la gara d'andata - andata in scena lo scorso 12 novembre allo Stadio "San Vito - Gigi Marulla" - è terminata con una vittoria per 3-2 in favore dei rossoblù grazie alle reti siglate da Florenzi, Rigione e Larrivey. Per i rosanero a segno il solito Brunori. Tuttavia, secondo i bookmakers, il Palermo parte comunque con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 1.75 da Snai, Goldbet e Bet365. L'eventuale successo della compagine calabrese, invece, è quotato fra 5.00 e 5.20. Mentre l'X oscilla fra 3.40 e 3.50. Il segno Gol tra 1.88 e 1.95; No Gol tra 1,75 e 1.83.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.75 3.45 5.00 1.88 1.83 Planetwin365 1.73 3.45 5.20 1.90 1.80 Goldbet 1.75 3.40 5.15 1.95 1.75 Bet365 1.75 3.50 5.00 1.95 1.80