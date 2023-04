Palermo-Cosenza, Montalbano: “Il Barbera in passato faceva una differenza maggiore”

Parola a Vincenzo Montalbano . Il doppio ex di Palermo e Cosenza è intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" in vista della trentaduesima giornata del campionato di Serie B . Tra le tematiche affrontate, l'ex rosanero si è soffermato sugli obiettivi delle rispettive squadre e sui ricordi che lo legano a entrambe le piazze. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Seguo tutte le squadre dove ho giocato e faccio sempre il tifo per loro, soprattutto per il Palermo. Sarà una gara equilibra al di là della classifica che vediamo. Credo siano due buonesquadre che possono dire la loro in questo finale di campionato. Che ricordi ho? Sono stato due anni a Cosenza, un biennio bellissimo dove ho vinto il campionato di Serie C-1 e l’anno successivo ci siamo salvati in B. Ho conosciuto in quell’occasione Sonzogni. Ho dei bei ricordi. Poi sono arrivato al Palermo dove sono rimasto tre anni, nella prima stagione con Morgia e poi ho ritrovato Sonzogni con cui siamo arrivati sesti. L’anno dopo abbiamo vinto il campionato approdando in B con Sella. Successivamente siamo arrivati decimi e potevo anche restare, ma con l’arrivo di tanti giocatori dal Venezia con Zamparini feci una scelta diversa".