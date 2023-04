Palermo-Cosenza: finora in 17mila al “Barbera”. Si spera nella… Pasquetta

Le ultime in vista della gara Palermo-Cosenza, in scena lunedì sera al "Barbera"

Prosegue la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cosenza , valevole per la trentaduesima giornata di campionato di Serie BKT, in programma lunedì 10 aprile alle ore 20:30 allo stadio "Renzo Barbera".

Ad oggi - secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" - saranno circa 17 mila (tra abbonati e paganti) i tifosi che domani sera popoleranno gli spalti del "Barbera". "Un numero che può essere ancora incrementato: molto dipenderà dalle condizioni climatiche che ci saranno domani. Vista la giornata di festa, infatti, è possibile che i tifosi meno assidui decidano in extremis di acquistare il tagliando per assistere all’incontro serale e terminare al meglio il giorno di Pasquetta", si legge.

Ad ogni modo, difficilmente si raggiungerà quota 22 mila, così come accaduto in occasione del match contro il Modena, battuto dalla squadra di Eugenio Corini in rimonta per 5-2. "La recente sconfitta contro il Parma, infatti, ha probabilmente demoralizzato una parte di tifo rosanero che ancora risulta titubante se essere presente o meno sugli spalti, nonostante gli appelli accorati da parte di tutta la società", conclude il noto quotidiano.