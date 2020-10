Palermo, Corsino si rimette in pista: l’ex rosanero riparte dalla Promozione

Nuova avventura professionale per Gianmarco Corsino.

L’esterno palermitano classe ’91 nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Palermo in Serie D con la quale non è però mai sceso in campo a causa di un grave infortunio. Il laterale nel corso del ritiro pre-stagionale si è allenato agli ordini di mister Roberto Boscaglia in quel di Petralia Sottana, al termine della preparazione la società ha però deciso di non riconfermarlo in vista della stagione di Serie C. L’ex Marsala e Licata, dopo i ringraziamenti al club di Viale del Fante, non si è per nulla abbattuto e proprio nelle scorse ore ha trovato l’accordo con l’ASD Resuttana San Lorenzo. Il calciatore ha firmato proprio quest’oggi il nuovo contratto con la squadra che milita nel campionato di Promozione e magari potrebbe già scendere in campo nel prossimo match contro l’ASD Casteldaccia. Di seguito il comunicato.