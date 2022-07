Palermo, corsa al post Baldini: in pole De Zerbi, Corini, Ranieri e De Rossi

"Una panchina e una poltrona libere, da colmare in tempi brevi. Nel Palermo che domenica inizierà la nuova stagione, non dovrebbe esserci spazio per i traghettatori. Anche con pochi giorni a disposizione, si cercherà di inserire subito un tecnico per avviare con lui il progetto verso la Serie B", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul successore di Silvio Baldini, dimessosi dal proprio incarico nella giornata di ieri.