Palermo, Corriere Dello Sport: “Ranocchia l’universale del Palermo”

Il quotidiano sottolinea come la crescita del numero 10 sia stata fondamentale per migliorare l'intesa con Palumbo, garantendo al Palermo una manovra più lineare e meno prevedibile. Sebbene i numeri stagionali parlino di un solo gol e zero assist ufficiali — un paradosso per chi era considerato il miglior uomo-passaggio della rosa — il suo contributo alla creazione di una squadra "quadrata e fantasiosa" è ritenuto prezioso. La fiducia trasmessa dal tecnico è stata la scintilla che ha permesso al giocatore di ritagliarsi un ruolo da leader silenzioso nel cuore della mediana rosanero.