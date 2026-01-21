L'analisi tattica proposta dal Corriere dello Sport si focalizza sulla metamorfosi di Ranocchia, ormai lontano dall'equivoco del "regista tradizionale" per abbracciare il ruolo di centrocampista totale richiesto da Inzaghi. Secondo la testata, il calciatore ha vinto la sfida contro gli scettici, dimostrando di potersi sdoppiare con efficacia: riceve e smista il pallone con eleganza, come dimostrato dal lancio millimetrico di 40 metri per Pierozzi contro lo Spezia, senza però mai lasciare la squadra scoperta in fase di non possesso.
Palermo, Corriere Dello Sport: “Ranocchia l’universale del Palermo”
Il quotidiano sottolinea come la crescita del numero 10 sia stata fondamentale per migliorare l'intesa con Palumbo, garantendo al Palermo una manovra più lineare e meno prevedibile. Sebbene i numeri stagionali parlino di un solo gol e zero assist ufficiali — un paradosso per chi era considerato il miglior uomo-passaggio della rosa — il suo contributo alla creazione di una squadra "quadrata e fantasiosa" è ritenuto prezioso. La fiducia trasmessa dal tecnico è stata la scintilla che ha permesso al giocatore di ritagliarsi un ruolo da leader silenzioso nel cuore della mediana rosanero.
Sul fronte del mercato, l'imminente partenza di Diakité è destinata a liberare due slot che la società intende investire interamente nel reparto avanzato. Il Corriere dello Sport conferma che l'interesse per Mota del Monza è reale e concreto, soprattutto a causa delle crescenti difficoltà riscontrate per arrivare a Tramoni. Resta comunque monitorata con estrema attenzione anche la posizione di Johnsen, con la dirigenza decisa a consegnare al più presto nuove soluzioni offensive per l'ultimo sprint promozione.
