Palermo, Corriere dello Sport: “Playoff e retrocessione, il giudice è rosanero”

Il Palermo si gioca la possibilità di blindare il sesto posto in classifica vincendo contro lo Spezia. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, è necessario che Brescia e Sampdoria non vincano le loro partite contro Feralpisalò e Lecco. Se il Palermo dovesse perdere, le squadre inseguitrici si avvicinerebbero pericolosamente, mettendo a rischio il vantaggio del Palermo nelle ultime due giornate. La partita contro lo Spezia sarà difficile, poiché la squadra avversaria ha bisogno di vincere e il Palermo ha spesso sofferto contro squadre che puntano sulla corsa e sulla volontà. Nonostante l'esonero dell'allenatore Corini, il gruppo del Palermo non è riuscito a beneficiarne. L'articolo sottolinea l'importanza di tirare fuori il carattere e dimostrare la qualità morale del gruppo. Sono previsti pochi cambiamenti nella formazione del Palermo per questa partita. La difesa sarà composta da tre giocatori, con Segre ancora in panchina e Buttaro come esterno destro. In attacco, Ranocchia sostituirà Di Francesco e Soleri prenderà il posto di Mancuso. In difesa, Lucioni e Ceccaroni saranno la coppia centrale, entrambi ex giocatori dello Spezia. Sull'altro lato del campo, ci saranno Mateju ed Elia, mentre Verde, che era quasi passato al Palermo, rimarrà a La Spezia. Il Palermo ha anche acquisito Traorè, ma finora non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale.