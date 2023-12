Palermo, Corriere dello Sport: “Pari Parma divide, tra Var e topiche. Rosa depressi”

Gli strascichi, polemici e psicologici, del rocambolesco pari di Parma in casa Palermo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come quella che poteva costituire la gara della svolta rischia di trasformarsi in una nuova zavorra mentale per gli uomini di Corini. Vincere, seppur subendo marcatamente il Parma per l'intero match, sul campo della capolista sarebbe stato uno psicotonico provvidenziale per il Palermo in piena crisi da sette giornate. Farsi recuperare, in modo goffo ed ingenuo, un doppio svantaggio nei minuti di recupero acuisce dubbi e timori di un Palermo in flessione e depresso, fragile mentalmente, visibilmente preoccupato di non riuscire a superare il frangente critico. Non sono mancate le recriminazioni di natura arbitrale con il Var chiamato in causa, in casa rosa ci si rammarica per una posizione di offside di Benedyczack, probabilmente attiva, in occasione del gol del 2-3 di Mihaila. Così come la gestione di certi episodi e determinati falli di gioco da parte dell'arbitro Massa ha certamente destato qualche perplessità. Al netto dell'operato del direttore di gara, resta il fatto che una squadra esperta come il Palermo non può certo lasciarsi scivolare dalle mani una gara già vinta con queste modalità. Il Parma è una signora squadra ed ha dominato per l'intero arco del match, dimostrando di meritare ampiamente il primato in classifica in Serie B. Tuttavia, dinamiche ed errori macroscopici del Palermo in occasione delle reti incassate generano inevitabilmente delusione e rabbia. Rimonta ducale che ha ricordato quella del 2005, quando un Parma in nove uomini raggiunse sul 3-3 il Palermo grazie ad una doppietta di Gilardino. Eugenio Corini allora era leader e faro della compagine rosanero in campo, domenica scorsa ha assistito all'ennesima rimonta crociata sui siciliani dalla panchina.