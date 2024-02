Palermo, Corriere dello Sport: “Rosanero top, Pigliacelli imbattuto. Quarto posto”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport riassume perfettamente la disfatta del Bari e la trionfale prestazione della squadra di Viale del Fante: "Palermo implacabile, Bari sempre più giù". La vittoria dei siciliani è stata netta e convincente, con Ranocchia, nuovo acquisto, che ha aperto le marcature e Ceccaroni e Segre che hanno siglato il definitivo 3-0. Il noto quotidiano sottolinea come questa sia stata la prova più convincente della stagione del Palermo, con i due nuovi arrivati Ranocchia e Diakitè che hanno portato entusiasmo ed efficacia, stroncando un Bari in grande difficoltà fin dall'inizio del match. I 23 mila tifosi del Barbera hanno potuto assistere ad una grande prestazione dei rosanero, che hanno dominato la partita contro una compagine pugliese apparsa troppo fragile e disorganizzata. Nonostante l'assenza di alcuni giocatori chiave, il Bari non è riuscito a trovare un equilibrio in campo, mentre il Palermo ha dimostrato grande motivazione e tenacia fino al fischio finale. La rete inviolata di Pigliacelli, dopo 10 partite consecutive in cui il Palermo aveva subito almeno un gol, è un altro segno positivo per la squadra siciliana. Ranocchia, uscito tra gli applausi del Barbera, ha dato l'impressione di poter essere il giocatore che permetterà al Palermo di fare un salto di qualità. La sicurezza mostrata in campo e la micidiale forza d'attacco, che ha realizzato 13 gol nelle ultime quattro partite casalinghe, fanno sognare i tifosi del Palermo, che per una notte si godono il quarto posto in classifica. La situazione del Bari, invece, è preoccupante: la squadra pugliese si trova sempre più giù in classifica e i problemi societari e la mancanza di equilibrio in campo non fanno presagire nulla di buono per il futuro.