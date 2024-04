Palermo, Corriere dello Sport: “Mignani sfida Nesta. Pari vietato al Barbera”

Il Palermo e la Reggiana si sfidano in una partita cruciale. Il Palermo non ha vinto nelle ultime cinque partite, mentre la Reggiana ha perso le ultime tre senza segnare. Entrambe le squadre cercano una vittoria per raggiungere i loro obiettivi. Il tecnico del Palermo, Mignani, cerca il suo primo successo e vuole una squadra prudente e compatta. Tuttavia, sembra che continuerà sulla stessa linea tattica, anche se potrebbe inserire gradualmente Ranocchia. La Reggiana, invece, vuole ripartire senza paura e ha recuperato alcuni giocatori chiave. Entrambe le squadre si schiereranno con una formazione offensiva. Sicuramente non ci si annoierà al Barbera, nel quale il pari è “vietato”.