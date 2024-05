Palermo, Corriere dello Sport: “Diakitè abbatte la Sampdoria. Pirlo, stop al Barbera”

Diakitè porta il Palermo alla vittoria sulla Sampdoria, mentre la squadra di Pirlo subisce una battuta d'arresto a Palermo. Con questa vittoria il Palermo si assicura un posto ai playoff di Serie A. La partita del "Barbera" ha visto la partecipazione di 32.000 tifosi e ha segnato la prima vittoria casalinga del Palermo in tre mesi. La doppietta di Salim regala alla squadra di Mignani un posto in semifinale contro il Venezia. Il Corriere dello Sport sottolinea l'intelligenza tattica e la generosità in partita del Palermo, mentre critica la prestazione della Sampdoria. I due gol di Diakitè lo rendono l'eroe della serata. L'approccio tattico di Mignani sorprende Pirlo e mette in difficoltà la Sampdoria.