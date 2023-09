Palermo, Corriere dello Sport: “Di Francesco top per Corini, infortunio Insigne…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'ottimo avvio di stagione del Palermo di Corini e sulle novità intraviste sotto il profilo tattico e della qualità del gioco. Due vittorie di fila conferiscono fiducia e moderato ottimismo, ma il campionato di SerieB e lungo e irto di insidie, per valutare al meglio spessore e valore assoluto della compagine rosanero bisognerà attendere test più probanti. Tuttavia, l'asticella di fluidità e qualità nello sviluppo del gioco è tangibile. Corini ha optato per il 4-3-3 e, come sottolinea il noto quotidiano sportivo nazionale, il ruolo degli esterni offensivi è decisivo in entrambe le fasi di gioco. Aculei del tridente che hanno il compito di fornire incisività ed imprevedibilità alla fase offensiva ma, al contempo, di ripiegare e partecipare attivamente alla fase di non possesso per garantire equilibrio alla squadra- Insigne e Di Francesco, dall'alto di esperienza e qualità, sono stati subito decisivi negli schemi di Corini. Il club ha voluto implementare la batteria degli estremi del tridente, pur avendo già Insigne, Di Mariano, Valente e Mancuso, ha aggiunto la ciliegina Di Francesco. Subito gol e grande impatto al Barbera per l'ex Lecce, in un match contro la Feralpisalò dove tutti i marcatori, Insigne e Stulac gli altri goleador di giornata, hanno gonfiato la rete per la prima volta con la maglia del Palermo. Insigne ha dovuto lasciare il campo per una fitta all'adduttore e le sue condizioni verranno valutate in questi giorni, la sosta giunge propizia in questo senso per l'ex fantasista del Frosinone. Prossimo impegno ad Ascoli il 16 settembre, contro il poker di ex composto da Viviano, Bellusci, Gnahoré e Nestorovski. Tre i rosa convocati con le rispettive nazionali: Desplanches con gli azzurri Under 21 , Vasic con i pari età della Serbia e Lund con la Nazionale maggiore statunitense.