Palermo, Corini studia l’11 anti Modena: Elia ko, chance Valente. Cambio modulo…

Stop per Elia, chance per Valente. Al vaglio di Corini l'ipotesi cambio modulo

Mediagol ⚽️

Non vi è ancora una diagnosi precisa per l'infortunio di Salvatore Elia, ma il Palermo con certezza dovrà fare a meno del numero 77 nella difficilissima trasferta di Modena. Contro i canarini Corini dovrà inventare qualcosa di diverso, perché i problemi al ginocchio dell’esterno preoccupano (e non poco) tutto l’ambiente rosanero. Le prime indagini strumentali non hanno fatto emergere granché, dato che l’articolazione è ancora gonfia per il versamento e la presenza di un edema. Nuove analisi saranno effettuate sul classe 1999 non appena si riassorbirà il tutto, seguite anche dallo staff medico dell’Atalanta, club che detiene il cartellino dell'esterno offensivo. Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", l'impiego a Modena dell'ex Juve Stabia e Benevento è praticamente impossibile. Se le future indagini strumentali dovessero evidenziare un interessamento dei legamenti, per Elia si tratterebbe di un'assenza stimata in mesi e non certo giorni o settimane. Questo, però, potrà essere chiarito solo dopo gli esami.

Una tegola non di poco conto per Corini, che finora ha sempre schierato da titolare Elia in tutte e dieci le sfide di campionato fin qui disputate. Ago della bilancia di una squadra che oscilla tra il 4-3-3 ed il 5-3-2 - in fase di ripiegamento -, proprio grazie al moto continuo dell’esterno destro, abile sia a dare una mano a Buttaro in copertura, sia a rendersi pericoloso in area avversaria ( tre gol all'attivo e capocannoniere in campionato, a pari merito con Brunori).

Adesso il tecnico si ritrova a dover disegnare uno schieramento diverso, perché anche mantenendo lo stesso modulo, non ha in squadra altri giocatori in grado di coprire l’intera fascia con la stessa efficacia. Non un buon momento sulle fasce, per il Palermo, che deve fare a meno anche di Sala sulla sinistra. Il terzino mancino salterà almeno le prossime due sfide con Modena e Parma, ma è già in fase di riatletizzazione. Dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta, se non già per il match col Cosenza che anticiperà la pausa di novembre.

Senza Elia, per mister Corini sono al vaglio diverse ipotesi tattiche. Le alternative non mancano, ma difficilmente possono garantire lo stesso tipo di gioco. La promozione di Valente a titolare nel 4-3-3 sembra la scelta più logica, con l’esterno in grado di coprire pure tutta la fascia, ma con compiti prettamente offensivi. Altra ipotesi potrebbe essere il cambio di modulo: 3-5-2 con Devetak e Valente esterni o 4-2-3-1 con Saric o Floriano alle spalle di Brunori. Anche l'impiego del 4-3-1-2 con Di Mariano avanzato o un’altra punta lanciata dal primo minuto sarebbe tra le soluzioni sotto la lente d'ingrandimento del tecnico di Bagnolo Mella.