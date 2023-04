Palermo, Corini punta su Verre: il rientro di Valerio per sognare in grande

L'ex Sampdoria ha saltato il match con il Parma per uno stato febbrile

"Chissà che gli anticorpi sviluppati nelle ultime settimane non possano fare da propellente per la corsa ai playoff. Per sé stesso innanzitutto, dopo due attacchi febbrili a poca distanza l’uno dall’altro che lo hanno messo ko per tre gare, e per il Palermo che ha un disperato bisogno della sua classe", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sul numero ventisei rosanero.

La mancanza di Verre a Parma si è sentita e il suo recupero per la partita contro il Cosenza è di fondamentale importanza. Corini potrà, dunque, contare sulla fantasia dell'ex Sampdoria che è arrivato dalla Serie A per alzare il tasso tecnico della formazione guidata dal Genio. "Verre è diventato determinante fin da subito, due gol, un assist e un rigore procurato e tanto altro, perché con lui in campo è vero che il Palermo ha vinto soltanto due volte, con Reggina e Modena, ma ha fatto registrare un cambio di passo sul piano del gioco", si legge sul noto quotidiano.

Soleri: “Io, Verre e quel gol. Playoff? Siamo forti. Tifosi unici, che emozione” La qualità espressa da Valerio dovrà abbinarsi con le vittorie in queste ultime sette giornata di Serie B, "è l’ultimo passo per diventare grandi che manca ancora ai rosanero", prosegue la Rosea. Corini con Verre è autorizzato a sognare in grande con il classe 1994 che "è come quel mastro di chiavi padrone di molte serrature. Dai suoi tocchi dovranno arrivare le imbucate vincenti per gli attaccanti, i filtranti precisi tra le linee per dare luce in fase offensiva", chiosa l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".