Palermo, Corini presenta il match contro il Genoa: dichiarazioni live su Mediagol.it

Dopo il tris di vittorie contro Ascoli, Bari e Reggina, il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il Genoa di Alberto Gilardino nel match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. La partita è in programma venerdì 10 febbraio alle ore 20.30 e si disputerà in un clima infuocato con oltre 25.000 presenti, stando alle prime stime raccolte. Corini, che conosce bene il peso specifico dei tre punti in palio al Ferraris, interverrà quest'oggi alle ore 11.45 in conferenza stampa per analizzare le criticità insite all'impegno di Genova.