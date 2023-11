Palermo, Corini: “Dobbiamo riflettere. Vogliamo vivere campionato da protagonisti”

Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha rilasciato dichiarazioni sul difficile momento in casa rosanero in cui è stato messo in discussione

⚽️

Momento difficile in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro il Cittadella, sono piombate numerose critiche nei confronti di tecnico e giocatori. Troppe le sconfitte al Renzo Barbera, così come il gioco che latita. Il City Group ha deciso di confermare Eugenio Corini il quale però dovrà dare risposte a partire dalla trasferta di Terni. Proprio il mister di Bagnolo Mella è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in diretta dal centro sportivo di Torretta parlando così in merito al momento delicato in casa rosanero. Ecco le dichiarazioni ufficiali:

"Lo stimolo è continuo, c’è da capire quando devi spingere su certi tasti a volte su altri, nel cercare dentro di loro e ragazzi che vanno sostenuti. Loro sanno che possono fare di più. Abbiamo regalato cose nelle ultime partite che non devono essere fatte. Dobbiamo riflettere tutti. C’è una crescita che deve essere individuale e che poi si riverserà sul collettivo. Con la volontà di stare dentro un campionato che è complicato per tutti ma secondo me abbiamo le qualità e le caratteristiche per starci dentro e viverlo da protagonisti. Ed è quello che vogliamo noi tutti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.