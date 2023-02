Palermo, Corini cerca i gol dalla panchina: Soleri e Segre gli unici a sorridere

Prosegue la marcia di avvicinamento alla super sfida Palermo-Frosinone, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023, in programma sabato 18 febbraio allo Stadio "Renzo Barbera" alle ore 14:00. La compagine di Eugenio Corini è chiamata a risollevarsi dopo il ko del "Ferraris" contro il Genoa di Alberto Gilardino, che ha arrestato la scia di nove risultati utili consecutivi della formazione siciliana.

Contro il Frosinone capitan Brunori e compagni troveranno dalla loro parte la forza del "dodicesimo uomo" con il "Barbera" che si avvia a far registrare grandi numeri di presenze sugli spalti. Ad oggi saranno infatti oltre 20.000 gli spettatori che assisteranno alla gara a fronte dei 9.126 tagliandi staccati per la sfida contro i ciociari. Dato destinato ad aumentare sensibilmente in considerazione del fatto che la vendita dei biglietti cesserà alle ore 13:55 di sabato 18 febbraio, giorno della gara.

Come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" la compagine guidata da Eugenio Corini dovrà anche trovare i gol dalla panchina, fin qui pochi e non del tutto incisivi. Di Jacopo Segre - al suo esordio in maglia rosanero nel 2-3 interno contro l'Ascoli - ed Edoardo Soleri (contro la Reggina) gli unici due gol messi a segno da calciatori subentrati a gara in corso. Nel caso dell'attaccante scuola Roma, l'unico caso di rete decisiva ai fini del risultato, che ha regalato alla formazione rosanero il bottino pieno contro la compagine allenata da Pippo Inzaghi. Soleri è andato vicino al bis contro il Genoa, fermato soltanto dall'intervento determinante dell'estremo difensore Martinez.