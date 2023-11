Palermo, Corini: “Allenatore rispettato dal City Group. Percepisco la delusione”

Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha rilasciato dichiarazioni sul difficile momento in casa rosanero in cui è stato messo in discussione

Momento difficile in casa Palermo. Dopo la sconfitta contro il Cittadella, sono piombate numerose critiche nei confronti di tecnico e giocatori. Troppe le sconfitte al Renzo Barbera, così come il gioco che latita. Il City Group ha deciso di confermare Eugenio Corini il quale però dovrà dare risposte a partire dalla trasferta di Terni. Proprio il mister di Bagnolo Mella è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” in diretta dal centro sportivo di Torretta parlando così in merito al momento delicato in casa rosanero. Ecco le dichiarazioni ufficiali:

"Sostegno del City Group? L’allenatore con questa proprietà e questo gruppo dirigenziale è rispettato. Quindi viene valutato il lavoro settimanale e valutato su come affronta determinate situazione. C’è continuo confronto su questo e ricevere il loro appoggio è fondamentale. Come avete già visto non ci siamo esaltati nei momenti positivi della stagione e non ci abbattiamo adesso, anche se c’è delusione, perché questa è una piazza che vuole tanto che ambisce a tornare dove merita di stare e noi tutti vogliamo riportarcela. Sento l’appoggio dei ragazzi e della società e questo per me è fondamentale, so che i tifosi non vedono l’ora di gioire con noi. Percepisco il momento di delusione perché è anche la mia. Ma sono certo che nel cuore rosanero batte tanta passione".

